У полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера родился сын

Футболист опубликовал пост с трогательным признанием.

У аргентинского полузащитника футбольного клуба "Зенит" Матиаса Краневиттера родился сын. Иностранец рассказал о радостном событии в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Новоиспеченного отца успели поздравить коллеги из команды. Они пожелали в сети Twitter ребенку и матери здоровья и всего наилучшего.

Отметим, что мальчика назвали Томасом. Сам Матиас написал, что "родился наш принц", а также сравнил сына с воином.

Напомним, что спортсмен выступает за "сине-бело-голубых" с 2017 года. Он успел выйти на пяти играх. Ранее футболист защищал клуб "Атлетико" в Мадриде.

Фото: Вконтакте/Zenit fans, Twitter