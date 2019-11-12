Главный архитектор Петербурга рассказал об обновленном СКК "Петербургский"

СКК должен стать одной из главных площадок предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Во вторник, 12 ноября, главный архитектор Петербурга, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев рассказал об обновленном СКК "Петербургский". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Новый облик СКК обсудили в Общественной палате Петербурга.

"После реконструкции здание должно остаться "петербургским", похожим на то, которое сейчас стоит в Московском районе. Это будет правильно по отношению к мнению жителей этого района, особенно к пожилым горожанам. Облик должен сохранять дух преемственности со зданием до реконструкции", —заявил Владимир Григорьев.

Как оказалось, конкурс на реконструкцию еще не закончился. Однако, одна из компаний предложила проект, который отвечают духу Петербурга и не нарушают градостроительного облика.

Напоним, что СКК должен стать одной из главных площадок предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что в СКК "Петербургский" начался демонтаж. Рабочие вывозят сидения с трибун.

Фото:Piter.TV