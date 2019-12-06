Суд приговорил Егора Жукова к условному сроку

Суд признал вину москвича, но не посадил его в тюрьму.

Суд приговорил Егора Жукова к трем годам за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе Кунцевского суда Москвы. Решение оглашено днем 6 декабря. Постановление утверждено судьей Светлана Ухналевой. Студент ВШЭ получил условное осуждение.

Суд постановил признать Жукова виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ прокомментировали в инстанции

Также фигуранту уголовного дела на два года запретили заниматься администрированием сайтов. Юноша не сможет вести собственный видеоблог на YouTube.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигуранта дела о беспорядках в Москве хотели посадить на четыре года.

Видео: YouTube/Блог Жукова