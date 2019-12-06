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Суд приговорил Егора Жукова к условному сроку

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Суд признал вину москвича, но не посадил его в тюрьму.

Суд приговорил Егора Жукова к трем годам за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе Кунцевского суда Москвы. Решение оглашено днем 6 декабря. Постановление утверждено судьей Светлана Ухналевой. Студент ВШЭ получил условное осуждение.

Суд постановил признать Жукова виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ

прокомментировали в инстанции

Также фигуранту уголовного дела на два года запретили заниматься администрированием сайтов. Юноша не сможет вести собственный видеоблог на YouTube.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигуранта дела о беспорядках в Москве хотели посадить на четыре года.

Видео: YouTube/Блог Жукова

Теги: егор жуков, московское дело
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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