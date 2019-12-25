Он может выйти на свободу через десять дней.

Фигуранта "московского дела" Данилу Беглеца освободят по условно-досрочному. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Суд удовлетворил ходатайство защиты подсудимого. Адвокат Леонид Соловьёв отмечает, что если прокуратура не будет обжаловать сегодняшнее решение, то Беглец выйдет на свободу через десять дней. Завтра решение суда заберут представители администрации колонии.

Отметим, что прокуратура и администрация колонии-поселения выступила против УДО, считая его "нецелесообразным" и "преждевременным", так как его поведение в заключении отличается "нестабильностью".

В ответ на мой вопрос сотрудник администрации подтвердил, что на профилактический учет автоматически ставят всех, кого осудили по статье 318 УК РФ. Леонид Соловьёв, адвокат "Агоры"

Он отметил, что отменить постановку на учёт нельзя в соответствии с приказом Минюста.

Ранее в Хабаровске против протестующего возбудили дело по "дадинской" статье.

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