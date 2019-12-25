В Хабаровске против протестующего возбудили дело по "дадинской" статье

Приходько отпустили из отделения в повесткой на допрос в СК.

В Хабаровске против Александра Приходько, участника протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, возбудили дело по "дадинской" статье - о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Правоохранительные органы задержали активиста. Поводом для возбуждения уголовного дела стало задержание Приходько на протестной акции 10 октября на площади Ленина, после которого началась доследственная проверка по уголовной статье.

Известно, 22 сентября суд оштрафовал Приходько на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в мероприятии, которое создавало помехи движению транспорта и нарушало работу инфраструктуры. До этого активистра оштрафовали на пять тысяч рублей 16 сентября.

Известно, что Приходько отпустили из отделения в повесткой на допрос в Следственном комитете на 13 октября.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело против московского депутата Юлии Галяминой.

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