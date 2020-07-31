Возбуждено уголовное дело против московского депутата Юлии Галяминой

Дело возбуждено по так называемой "дадинской" статье.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело против московского муниципального депутата по Тимирязевскому району Юлии Галяминой. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Дело возбуждено по так называемой "дадинской" статье — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Поводом стала акция 15 июля в Москве, на которой собрались противники поправок в Конституцию России.

Ранее мы писали, что к сотрудникам "Открытой России" и муниципальному депутату Юлии Галяминой пришли с обыском.

Видео: YT / Официальный канал Юлии Галяминой