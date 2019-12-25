К сотрудникам "Открытой России" и муниципальному депутату Юлии Галяминой пришли с обыском

Организация связывает обыск с намеченным на 15 июля митингом на Пушкинской площади.

К сотрудникам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, а также муниципальному депутату Юлии Галяминой пришли с обыском полицейские. Обыск проводится и в квартире шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова.

Юлия Галямина сообщила про обыски в социальных сетях. По её словам, в квартиру начали звонить рано утром. Депутата дома не было, внутри был сын. Галямина рассказывает, что полицейские угрожали выломать дверь, если её не откроют. На место обыска приехал адвокат Михаил Бирюков, однако сотрудники отказались пускать его в квартиру.

"Открытая Россия" связывает обыск с намеченным на 15 июля митингом на Пушкинской площади против поправок к Конституции. Адвокат Сергей Бадамшин рассказывает, что обыск у Горелик связан с делом ЮКОСа.

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