Чиновника подозревают в причастности к ОПГ.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник, близкий следственным органам. Эксперт заявил, что дело в отношении чиновника об избрании меры пресечения еще не поступало в суды Центрального и Железнодорожного районов.

Сервис FlightRadar считает, что Фургала могут доставить из аэропорта Хабаровска в "Шереметьево" на рейсе SU6288 авиакомпании "Россия" или SU1711 авиакомпании "Аэрофлота". Они вылетели в 11:52 и 11:56 по местному времени (4:52 и 4:56 по московскому времени). Полет составит около 7,5 часов.

Напомним, что губернатора региона подозревают в связи с делом о преступной группировке. Хабаровскую ОПГ считают причастной к особо тяжким преступлениям против предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровской и Амурской областей.Фургала могут обвинить в организации покушения на убийство и убийства бизнесменов. По данному расследованию уже арестованы четыре члена группировки. Следствие намерено ходатайствовать о заключении губернатора под стражу.

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