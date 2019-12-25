В Петербурге арестован мужчина, оправдывающий теракт у здания ФСБ в Архангельской области

В Северной столице начали расследование дела о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, а также его пропаганде.

В среду, 8 июля, стало известно, что 23-летнего петербуржца обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, а также его пропаганде. Вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому решается.

Следствие предполагает, что с ноября 2018 года до октября 2019 года подозреваемый размещал в группе во "Вконтакте" посты, которые оправдывали и поощряли теракт в октябре 2018 года в Архангельской области. У обвиняемого изъяты два ноутбука и мобильные телефоны. Опубликованные материалы, по результатам экспертизы, содержали признаки оправдания террористических актов. Проверка продолжается.

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