Выходец из Средней Азии делал для боевиков подробные снимки зданий в Барнауле.

На Алтае задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к террористам. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Чиновники рассказали, что сотрудники ФСБ поймали иностранца, который планировал воевать за террористическую организацию ИГ, запрещенную на территории России. Мужчину обнаружили в международном аэропорту Барнаула. Он планировал вылететь в Москву, чтобы далее попасть на Ближний Восток.

На данный момент известно, что задержанный является выходцем из Средней Азии. Это молодой человек 1998-го года рождения. Он находился в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность. В ходе переписки с боевиками он выразил желание присоединиться к ним.

За денежное вознаграждение задержанный выполнял задания по сбору информации об объектах массового скопления людей в Барнауле, в частности, делал для своих "кураторов" детальные фотографии зданий с привязкой к местности пресс-служба ФСБ

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в террористической деятельности. Молодой человек заключен под стражу на два месяца.

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