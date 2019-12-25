Подозреваемый задержан.

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Чиновники объяснили, что подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 1987-го года рождения. Мужчину подозревают в том, что он является сторонником террористической организации ИГ, запрещенной на территории России.

В егиональном ведомстве подчеркнули, что подозреваемый дал присягу лидеру боевиков, избрав его своим "амиром". Мужчина планировал организовать нападение в городе Астрахань. Он надеялся проникнуть в административные здания с оружием.

В ходе реализации неотложных оперативно-следственных действий астраханец задержан по месту проживания пресс-служба ФСБ России

Возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.