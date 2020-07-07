Первого пикетчика уже задержали.

Возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Об этом сообщает специальный корреспондент "Русской службы Би-Би-Си" Олеся Герасименко.

По её словам, одиночные пикеты на Лубянке будут идти целый день. Первой к зданию ФСБ вышла специальный корреспондент газеты "Коммерсантъ" Елена Черненко. Через несколько минут после начала пикета её задержали, сообщает "Ъ".

Ранее мы писали, что в квартире у главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой проходит обыск. Как стало известно, журналистку в статусе свидетеля везут на допрос. К ней пустили адвоката.

Видео: ФСБ