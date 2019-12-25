На место обыска не пускают адвоката журналистки.

В квартире у главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой проходит обыск. Об этом журналистка сообщила главе международной правозащитной группы "Агора" Павлу Чикову. После этого она перестала выходить на связь.

Издание "Медиазона" пишет, что коллеги Бекбулатовой не могут связаться с ней с самого утра.

К месту обыска выехал адвокат "Агоры" Николай Васильев. Он рассказал, что в квартиру Бекбулатовой зашли два человека в штатском, которые сказали кому-то "адвокат пришёл". В квартиру защитника не пускают.

С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым. Павел Чиков, глава правозащитной группы "Агора"

Ранее ФСБ опубликовало видео задержания Ивана Сафронова из "Роскосмоса".