ФСБ опубликовало видео задержания Ивана Сафронова из "Роскосмоса"

Чиновника подозревают в государственной измене.

Представители ФСБ опубликовали ролик, на котором производится задержание советника генерального директора государственной корпорации "Роскосмос". На данный момент известно, что Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. Он может получить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Чиновник на протяжении двух месяцев занимался внутренней информационной политикой "Роскосмоса" и предприятий, входящих в состав госструктуры.

Чиновнику предъявили обвинение по статье 275 УК РФ. В "Роскосмосе" отметили, что готовы оказать содействие следственным органам. В пресс-службе госкорпорациидобавили, что задержание их сотрудника не касается текущей работы "Роскосмоса".

Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ пресс-слкжба ФСБ России

"Роскосмос" подтвердил задержание за госизмену советника гендиректора.