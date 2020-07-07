В LifeShot написали о задержании Ивана Сафронова.

В Москве задержали советника главы "Роскосмоса". Об этом сообщили представители Telegram-канала LifeShot. В СМИ объяснили, что правоохранительные органы поймали Ивана Сафронова днем 7 июля.

По предварительной информации, чиновника могли задержать по подозрению в государственной измене. Иван Сафронов занимал должность советника государственной корпорации на протяжении двух месяцев. В его сферу деятельности входило выстраивание внутренней информационной политики "Роскосмоса" и предприятий, входящих в его структуру. Также подозреваемый курировал специальные программы компании.

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