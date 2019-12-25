Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС

Специалисты заявили, что станция будет служить еще не очень долго.

Российские ученые отказались от идеи создать полноценный медицинский модуль для Международной космической станции. Специалисты заявили, что МКС будет служить еще не очень долго. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

В настоящее время работа МКС продлена до 2024 года. Однако обсуждается возможное продление до 2028 года или до 2030 года. По мнению специалистов, технически реализовать задуманное возможно. При этом разработка полноценного медицинского модуля пока не стоит в повестке дня.

В настоящий момент ученые работают над созданием силового многофункционального тренажера. Разработка находится на стадии изготовления опытных образцов тренажера и виброизоляции. Они в дальнейшем будут испытаны на специальном стенде-подвеске.

В медицинском модуле предлагалось создать обстановку для занятий спортом и проведения экспериментов. Сейчас спортивные тренажеры российского сегмента расположены в модуле "Звезда" на МКС. Там же размещены каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол.

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