"Роскосмос" сообщил о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

В российской компании назвали три недостатка космического корабля от корпорации SpaceX.

В первую очередь, отечественные специалисты усомнились в безопасности размещение двигателей огромной тяги прямо за стенкой кабины. Помимо этого в эти двигатели подается пара тонн токсичных компонентов топлива, что создает угрозу возгорания. В подтверждение этому приводится взрывы корабля на наземном стенде при испытаниях системы аварийного спасения в апреле 2019 года.

Во-вторых, эксперты из Роскосмоса указали на то, что туалет в корабле занимает всего 10 кубических метров и "прячется за шторкой". США уже ранее огораживали санитарные комнаты от основной зоны шторой, что вызывала дискомфорт у космонавтов. В российском "Союзе" туалет располагается в отдельном бытовом отсеке.

В качестве еще одного минуса Crew Dragon назвали переразмеренность. Это значит, что корабль рассчитанный на восемь человек, по указанию NASA отправляет пока только четырех человек, поскольку больше пока просто не нужно.

Напомним, что запуск корабля Crew Dragon с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту прошел 30 мая с мыса Канаверал. Этот полет стал первым для США с 2011 года и первым в истории пуском частного корабля, который доставил астронавтов на МКС. Ранее американских космонавтов отправляли в космос на ракетах России.

Видео: YouTube / SpaceX