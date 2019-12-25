ФСБ проводит обыски у крупного импортера электроники в Петербурге

Было возбуждено уголовное дело.

Оперативники УФСБ Петербурга проводят обыски в квартирах сотрудников импортера электроники "ЭКБ-Нева". По информации "Фонтанки.ру", они разыскивают 55 млн рублей.

Проверку проводят у предпринимателей и бухгалтеров компании. К делу привлекли также бывшего гендиректора и бывшего замдиректора по экономике.

По заявлению Научного центра прикладной термодинамики было возбуждено уголовное дело. Дело в том, что "ЭКБ-Нева" не провели соответствующие испытания и сертификацию товаров, которые они должны были сделать. Электронные компоненты предназначаются для особо сложных объектов военной техники.

Ранее ФСБ опубликовало видео задержания Ивана Сафронова из "Роскосмоса".

Фото: Piter.TV