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ФСБ проводит обыски у крупного импортера электроники в Петербурге
Сегодня, 13:36
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ФСБ проводит обыски у крупного импортера электроники в Петербурге

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Было возбуждено уголовное дело.

Оперативники УФСБ Петербурга проводят обыски в квартирах сотрудников импортера электроники "ЭКБ-Нева". По информации "Фонтанки.ру", они разыскивают 55 млн рублей.

Проверку проводят у предпринимателей и бухгалтеров компании. К делу привлекли также бывшего гендиректора и бывшего замдиректора по экономике. 

По заявлению Научного центра прикладной термодинамики было возбуждено уголовное дело. Дело в том, что "ЭКБ-Нева" не провели соответствующие испытания и сертификацию товаров, которые они должны были сделать. Электронные компоненты предназначаются для особо сложных объектов военной техники. 

Ранее ФСБ опубликовало видео задержания Ивана Сафронова из "Роскосмоса". 

Фото: Piter.TV

Теги: импортер электроники, обыски, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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