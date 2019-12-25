Суд не стал продлевать испытательный срок фигуранту "московского дела" Егору Жукову

Судья занял позицию защиты и отказал УФСИН в требованиях.

Кунцевский районный суд Москвы не стал продлевать испытательный срок фигуранту "московского дела" Егору Жукову. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Отмечается, что с представлением о продлении испытательного срока на один месяц в суд вышло УФСИН России по Москве. Представитель ведомства заявил, что 10 августа Жуков не пришел на регистрацию, хотя считается условно осуждённым. Также он просил суд назначить Жукову обязанность приходить в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию два раза в месяц.

Однако судья занял позицию защиты и отказал УФСИН в требованиях. Об этом сообщил адвокат "Агоры" Леонид Соловьёв.

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