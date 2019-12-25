СК не стал возбуждать дело об оправдании терроризма в отношении красноярской школьницы

Факт публичного призыва к терроризму не подтвердился.

Следственный комитет России не стал возбуждать дело об оправдании терроризма в отношении красноярской школьницы. В конце августа её на две недели отправили в психоневрологический диспансер после обыска в квартире, который проводили сотрудники ФСБ. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Известно, что 27 августа в следственный отдел поступило сообщение, что школьница в августе 2020 года снимала видео, в которых "допускала публичные высказывания, призывающие к действиям по расстрелу лиц в образовательных учреждениях". Следователи провели проверку, взяли показания у самой несовершеннолетней. Факт публичного призыва к терроризму не подтвердился.

В возбуждении уголовного дела отказано.

Интересы школьницы представлял адвокат "Агоры" Владимир Васин.

Ранее мы писали, что в Красноярске 14-летнюю школьницу по решению суда принудительно госпитализировали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне" в социальных сетях. С заявлением о принудительной госпитализации в суд обратился главврач психоневрологического диспансера. Перед этим у школьницы дома провели обыск сотрудники ФСБ. Главврач клиники заявил, что поведение подростка "деструктивное".

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