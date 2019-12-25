Школьницу 14 лет принудительно госпитализировали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне"

Перед этим у школьницы дома провели обыск сотрудники ФСБ.

В Красноярске 14-летнюю школьницу Алёну Прокудину по решению суда принудительно госпитализировали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне" в социальных сетях. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

С заявлением о принудительной госпитализации в суд обратился главврач психоневрологического диспансера. Перед этим у школьницы дома провели обыск сотрудники ФСБ. Главврач клиники заявил, что поведение подростка "деструктивное".

Интересы семьи девочки представляет адвокат "Агоры" Владимир Васин. Защитник попросил заведующего кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимира Менделевича оценить заключение врачебной комиссии о психическом здоровье девушки. Казанский психиатр не нашёл причин для госпитализации школьницы.

Судья приобщила заключение профессора Владимира Менделевича и обещала исследовать его в совещательной комнате. Там она провела 4 минуты. Павел Чиков, глава "Агоры"

Он рассказал, что решение суда будет обжаловано.

Ранее фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову оказали в УДО.

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