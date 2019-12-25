Жукова этапировали в колонию Нижнего Тагила.

Фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову оказали в УДО. Об этом в своём телеграм-канале написал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Решение вынес Тагилстроевский районный суд Свердловской области. Жукова осудили на три года колонии за попытку поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Жукова этапировали в колонию Нижнего Тагила.

Адвокат "Агора" Алексей Бушмаков на суде заявил, что Кирилл Жуков исправился и не нуждается в полном отбывании срока. По словам защитника, Жуков состоит в обществе любителей книги, часто ходит в библиотеку, читает научную литературу. При этом более полугода он работал в колонии — за труд он получал деньги.

При этом психолог дал Жукову положительную характеристику и отметил, что он не нуждается в полном отбывании срока.

Осужденный Жуков Кирилл Сергеевич за время отбывания наказания в учреждении характеризуется посредственно, поощрений от администрации учреждения не имеет, совершил преступление высокой общественной опасности. На основании вышеизложенного условно-досрочного освобождения осужденного не целесообразно. сказано в заключении начальства колонии

Ранее против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта.