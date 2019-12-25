Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Санкции по данной статье предусматривают штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за год.

Против издателя "Медиазоны" и акциониста Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за канадского паспорта. Как считает следствие, подозреваемый не уведомил российские госорганы о наличии иностранного паспорта. Об этом пишет "Медиазона".

Санкции по данной статье предусматривают штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за год. Наказанием могут стать и обязательные работы на срок до 400 часов.

Верзилов рассказал, что ему вручили повестку на допрос в СК на утро, 7 июля. Она подписана следователем по особо важным делам Следственного комитета, генерал-майором Рустамом Габдулиным. Он вёл "московское" и "болотное" дела.

Ранее мы писали, что утром 21 июня в квартире Верзилова выломали дверь полицейские и увезли его в неизвестном направлении. Он не выходил на связь 13 часов. Позже выяснилось, что его допрашивали как свидетеля по "московскому делу". После того, как Верзилова отпустили из отделения, его вновь задержали и предъявили обвинение по статье "мелкое хулиганство". Суд арестовал его на 15 суток якобы за ругательства матом на улице возле метро, когда на Верзилова напал провокатор и стал валить его на землю.