Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня

Заседание назначено на 25 июня, на 13.00.

Суд рассмотрит апелляцию на решение арестовать политического активиста, акциониста и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова 25 июня. Об этом рассказал его защитник — адвокат международной правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьёв. Информация появилась в телеграм-канале главы группы Павла Чикова.

Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде. Заседание назначено на 25 июня, на 13.00.

Утром 21 июня в квартире Верзилова выломали дверь полицейские и увезли его в неизвестном направлении. Он не выходил на связь 13 часов. Позже выяснилось, что его допрашивали как свидетеля по "московскому делу". После того, как Верзилова отпустили из отделения, его вновь задержали и предъявили обвинение по статье "мелкое хулиганство". Суд арестовал его на 15 суток якобы за ругательства матом на улице возле метро, когда на Верзилова напал провокатор и стал валить его на землю.

Вину издатель "Медиазоны" не признал.