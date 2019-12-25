Приговор фигуранту "Московского дела" Константину Котову оставили в силе

Котова обвиняли в неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий.

Второй кассационный суд оставил в силе приговор фигуранту "Московского дела" Константину Котову. Об этом пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката подсудимого Марию Эйсмонт.

Сообщается, что на заседание не допустили некоторых свидетелей защиты, а их показания в постановлении были изложены неполно. Адвокаты же считают, что обвинение не смогло доказать общественную опасность Котова. При этом Конституционный суд специально указал, что применять статью 212.1 УК можно только в том случае, если действия человека представляют опасность для общества.

Напомним, Котова обвиняли в неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий.

Отметим, что кассационный суд уже второй раз рассматривал приговор Котову. В первый раз суд отменил апелляционное постановление Мосгорсуда по представлению Генеральной прокуратуры и признал законным решение отправить Котова в колонию на четыре года.

После этого Мосгорсуд сократил срок Константину Котову до полутора лет.

Ранее мы писали, что фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова переведут в колонию-поселение.

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