В августе суд отказался отпустить Жукова по УДО.

Фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова переведут в колонию-поселение. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор Кириллу Жукову. Его интересы представляла адвокат "Агоры" Светлана Байтурина.

Жукову снизили срок до двух с половиной лет в колонии-поселения. Ранее его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к трем годам колонии общего режима.

Отметим, что суд первой инстанции установил: на акции 27 июля прошлого года Жуков сделал жест в сторону забрала одного из нацгвардейцев, тот успел отдернуть голову — рука активиста шлема не коснулась. Однако в августе суд отказался отпустить Жукова по УДО.

Ранее суд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в разглашении гостайны.

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