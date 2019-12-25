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Фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова переведут в колонию-поселение
Сегодня, 11:24
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matveyvn

Фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова переведут в колонию-поселение

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В августе суд отказался отпустить Жукова по УДО.

Фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова переведут в колонию-поселение. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор Кириллу Жукову. Его интересы представляла адвокат "Агоры" Светлана Байтурина.

Жукову снизили срок до двух с половиной лет в колонии-поселения. Ранее его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к трем годам колонии общего режима.

Отметим, что суд первой инстанции установил: на акции 27 июля прошлого года Жуков сделал жест в сторону забрала одного из нацгвардейцев, тот успел отдернуть голову — рука активиста шлема не коснулась. Однако в августе суд отказался отпустить Жукова по УДО.

Ранее суд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в разглашении гостайны.

Фото: pixabay.com

 

Теги: агора, кирилл жуков, московское дело, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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