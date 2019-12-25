Арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в разглашении гостайны, суд признал законным

В перерыве суда журналисты записали монолог блогера.

Меру пресечения в виде ареста для блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в разглашении гостайны, Московский городской суд признал законным. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Пыж — администратор Youtube-канала Urbanturizm.

Чиков рассказывает, что в перерыве суда журналисты записали монолог блогера.

Ранее обвиняемый в госизмене блогер Андрей Пыж не признал вину. Пыж с самого начала процесса выступал против своего ареста, однако адвокат по назначению не стал обжаловать меру пресечения.