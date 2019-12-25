Обвиняемый в госизмене блогер Андрей Пыж не признал вину

Адвокат с 12 августа пыталась попасть на свидание с доверителем.

Обвиняемый в госизмене блогер Андрей Пыж, администратор Youtube-канала "Урбантуризм" не признаёт вину и отказывается от адвоката по назначению. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

По его словам, только сегодня, спустя три недели после начала попыток, адвокат "Агоры" Светлана Байтурина смогла встретится в СИЗО "Лефортово" с Андреем Пыжом, который считается её доверителем. Во время беседы он заявил, что вину не признаёт.

Завтра он намерен отказаться от адвоката Алексея Хальзова, который представлял его интересы в суде по избранию меры пресечения. Павел Чиков, глава "Агоры"

Пыж с самого начала процесса выступал против своего ареста, однако адвокат по назначению не стал обжаловать меру пресечения.

Адвокат Байтурина рассказала, что теперь защита Пыжа будет настаивать на признании недопустимыми доказательств, полученных при участии Алексея Хальзова.

Отметим, что Светлана Байтурина с 12 августа пыталась попасть на свидание с доверителем, однако администрация "Лефортово" отказывала в этом без разрешения следователя. Добиться разрешения удалось лишь в конце прошлой недели.

Павел Чиков сообщил, что 15 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Светланы Байтуриной на арест Андрея Пыжа.

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