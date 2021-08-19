Суд Москвы вынес приговор уроженцу Чечни за драку с бойцом ОМОН на незаконной акции

Подсудимого поместят под стражу на 5 лет.

Тверской суд Москвы вынес приговор Сайду-Мухамаду Джумаеву, обвиняемому в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января в столице. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 23 января Джумаев напал на сотрудников ОМОНа и полиции. Он нанес множественные удары руками и ногами, после чего попытался скрыться с места преступления. Нападавшему удалось даже отправиться к родственникам в Псковскую область. Затем он попытался проникнуть в Латвию, но его задержали неподалеку от границы и доставили в полицию. Там ему предъявили обвинение в совершении еще двух аналогичных нападений.

Суд признал Мархиева виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Напомним, что 23 января по всей России прошли несогласованные акции протеста. Сотрудники полиции возбудили несколько уголовных дел по факту применения насилия в отношении стражей порядка.

Ранее мы сообщили, что Следственный комитет РФ предъявил Навальному новое обвинение.

Видео: Telegram / LIFE SHOT