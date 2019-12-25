Обращение по факту загрязнения реки Ижоры рассмотрят в суде

Административную ответственность понесла организация, ответственная за несанкционированный выброс загрязненных вод — акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района".

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования отреагировала на жалобу местных жителей поселка Пудость в Ленинградской области, касающиеся загрязнения реки Ижора. После поступления сигнала инспекторы Росприроднадзора провели обследование указанной местности.

Специалисты установили, что в водоем поступают недостаточно очищенные канализационные стоки, что отрицательно сказывается на экологической обстановке. Проведенные лабораторные исследования показали значительное ухудшение качества воды ниже точки сброса.

Административную ответственность понесла организация, ответственная за несанкционированный выброс загрязненных вод — акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района". Компании предъявлено официальное требование устранить выявленные нарушения экологических норм. Оценивая нанесенный природе ущерб, эксперты оценили его в размере 41,5 млн рублей. Однако руководство предприятия отказалось добровольно компенсировать нанесенный окружающей среде вред, что вынудило Росприроднадзор обратиться с иском в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Несмотря на заявления руководства "Коммунальных систем Гатчинского района" о проведенной реконструкции очистных сооружений, факты свидетельствуют о сохранении проблем: жители продолжают жаловаться на неудовлетворительное состояние водоема. Сотрудники службы взяли новые пробы воды и намерены продолжать контроль за соблюдением требований охраны окружающей среды.

Фото: Telegram / Экология - дело каждого!