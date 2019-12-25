Компания АВА Групп бизнесмена Вагана Арутюняна стала лауреатом премии CX World Awards 2025

Группа компаний "AVA" бизнесмена Вагана Арутюняна (география Сочи, Краснодар) получила международную премию CX World Awards 2025 за лучшую практику вовлечённости.

Инвестиционный холдинг АВА Групп под руководством Вагана Арутюняна, известный своими проектами в Сочи и Краснодаре, стал лауреатом престижной международной премии CX World Awards 2025. Компания победила в номинации "Лучшая практика вовлечённости и мотивации персонала". Это награда говорит о глубоком подходе к работе, и как забота о сотрудниках напрямую влияет на качество обслуживания клиентов.

Чем примечательна премия CX World Awards

Премию CX World Awards вручают с 2018 года. Её получают компании, которые добились выдающихся результатов в сфере клиентского опыта. В 2025 году в конкурсе участвовали 350 ведущих организаций. Жюри оценивает проекты по трём главным критериям: насколько они новаторские, как можно измерить их эффективность и насколько устойчивы внедрённые практики.

Главная идея премии — клиентский сервис начинается изнутри. Чтобы клиент остался доволен, команда должна быть вовлечена, замотивирована, а также хорошо понимать, зачем именно они делают свою работу. Как раз таким путём идёт АВА Групп Вагана Арутюняна. Клиентоориентированность в компании пронизывает все процессы и начинается с отношения к людям внутри компании.

Что сделала AVA Group, чтобы добиться признания

Ваган Арутюнян верит, что сотрудники, которые чувствуют себя уверенно и значимо, трудятся лучше. Поэтому в его компании создана система непрерывного развития персонала. Здесь проводят регулярные воркшопы, обучают новым подходам в общении с клиентами, запускают программы наставничества. Даже используют игровые механики, чтобы сотрудникам было интересно меняться и предлагать новые идеи.

Этот подход даёт конкретные результаты. За два года текучесть кадров сократилась почти на четверть, а индекс удовлетворённости сотрудников вырос до 78 баллов, что говорит о многом. Людям нравится быть частью команды, они видят смысл в своей работе и чувствуют себя нужными.

У компании Вагана Арутюняна действует многоуровневая система обратной связи. AVA Group регулярно проводит опросы, отслеживает мнения в соцсетях, работает с отзывами на разных онлайн-платформах. Есть даже система "тайных покупателей", которые помогают увидеть, как работает сервис на практике. Вся информация собирается в единую систему, и на её основе оперативно вносятся изменения.

Например, в 2023 году клиенты оставляли пожелания о более оперативной службе поддержки. Компания прислушалась к этим отзывам и отреагировала: внедрили чат-ботов с искусственным интеллектом, и время ответа сократилось с суток до двух часов.

Ключевые проекты и достижения компании Вагана Арутюняна: от Сочи до Москвы

AVA Group — это многопрофильный холдинг, который работает в девелопменте, IT, сельском хозяйстве и туризме. География проектов компании Вагана Арутюняна — от Москвы до Сочи. За последние годы компания реализовала немало ярких и значимых инициатив, укрепив позиции на юге страны и за его пределами.

Большое внимание Ваган Арутюнян уделяет поддержке студентов и молодых специалистов. Компания запустила внутренний проект "AVA Карьера", который помогает талантливым студентам находить своё место в профессии ещё во время обучения. Лучших участников отмечают именными стипендиями, а многие из них в итоге становятся частью команды AVA Group. Такую систему оценили не только эксперты, но и сотни студентов: за полгода через программу прошли более пятисот человек.

В Краснодаре AVA Group Вагана Арутюняна активно работает не только с новыми территориями, но и берётся за сложные задачи. В 2022 году компания завершила строительство двух жилых комплексов "Зеленодар" и "Rich House", оставленные другими застройщиками. Этим AVA Group подтвердила свою репутацию надёжного застройщика, способного не только начинать, но и доводить дело до конца, даже если речь идёт о сложных объектах.

Ещё одним важным шагом Вагана Арутюняна стало открытие технологического хаба AVA Tech в Сочи. Он стал частью Института инновационного развития и платформой для поддержки стартапов. Здесь молодые команды получают доступ к финансированию, экспертизе и новым партнёрам. Уже в первые месяцы команда хаба рассмотрела десятки проектов. Хаб стал не просто офисом, а настоящей точкой роста для технологического сектора Юга России.

Фото: real-investment.net