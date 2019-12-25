Компания АВА Групп бизнесмена Вагана Арутюняна стала лауреатом премии CX World Awards 2025

Инвестиционный холдинг АВА Групп под руководством Вагана Арутюняна, известный своими проектами в Сочи и Краснодаре, стал лауреатом престижной международной премии CX World Awards 2025. Компания победила в номинации "Лучшая практика вовлечённости и мотивации персонала". Это награда говорит о глубоком подходе к работе, и как забота о сотрудниках напрямую влияет на качество обслуживания клиентов.
Чем примечательна премия CX World Awards
Премию CX World Awards вручают с 2018 года. Её получают компании, которые добились выдающихся результатов в сфере клиентского опыта. В 2025 году в конкурсе участвовали 350 ведущих организаций. Жюри оценивает проекты по трём главным критериям: насколько они новаторские, как можно измерить их эффективность и насколько устойчивы внедрённые практики.
Главная идея премии — клиентский сервис начинается изнутри. Чтобы клиент остался доволен, команда должна быть вовлечена, замотивирована, а также хорошо понимать, зачем именно они делают свою работу. Как раз таким путём идёт АВА Групп Вагана Арутюняна. Клиентоориентированность в компании пронизывает все процессы и начинается с отношения к людям внутри компании.
Что сделала AVA Group, чтобы добиться признания
Ваган Арутюнян верит, что сотрудники, которые чувствуют себя уверенно и значимо, трудятся лучше. Поэтому в его компании создана система непрерывного развития персонала. Здесь проводят регулярные воркшопы, обучают новым подходам в общении с клиентами, запускают программы наставничества. Даже используют игровые механики, чтобы сотрудникам было интересно меняться и предлагать новые идеи.
Этот подход даёт конкретные результаты. За два года текучесть кадров сократилась почти на четверть, а индекс удовлетворённости сотрудников вырос до 78 баллов, что говорит о многом. Людям нравится быть частью команды, они видят смысл в своей работе и чувствуют себя нужными.
У компании Вагана Арутюняна действует многоуровневая система обратной связи. AVA Group регулярно проводит опросы, отслеживает мнения в соцсетях, работает с отзывами на разных онлайн-платформах. Есть даже система "тайных покупателей", которые помогают увидеть, как работает сервис на практике. Вся информация собирается в единую систему, и на её основе оперативно вносятся изменения.
Например, в 2023 году клиенты оставляли пожелания о более оперативной службе поддержки. Компания прислушалась к этим отзывам и отреагировала: внедрили чат-ботов с искусственным интеллектом, и время ответа сократилось с суток до двух часов.
Ключевые проекты и достижения компании Вагана Арутюняна: от Сочи до Москвы
AVA Group — это многопрофильный холдинг, который работает в девелопменте, IT, сельском хозяйстве и туризме. География проектов компании Вагана Арутюняна — от Москвы до Сочи. За последние годы компания реализовала немало ярких и значимых инициатив, укрепив позиции на юге страны и за его пределами.
Большое внимание Ваган Арутюнян уделяет поддержке студентов и молодых специалистов. Компания запустила внутренний проект "AVA Карьера", который помогает талантливым студентам находить своё место в профессии ещё во время обучения. Лучших участников отмечают именными стипендиями, а многие из них в итоге становятся частью команды AVA Group. Такую систему оценили не только эксперты, но и сотни студентов: за полгода через программу прошли более пятисот человек.
В Краснодаре AVA Group Вагана Арутюняна активно работает не только с новыми территориями, но и берётся за сложные задачи. В 2022 году компания завершила строительство двух жилых комплексов "Зеленодар" и "Rich House", оставленные другими застройщиками. Этим AVA Group подтвердила свою репутацию надёжного застройщика, способного не только начинать, но и доводить дело до конца, даже если речь идёт о сложных объектах.
Ещё одним важным шагом Вагана Арутюняна стало открытие технологического хаба AVA Tech в Сочи. Он стал частью Института инновационного развития и платформой для поддержки стартапов. Здесь молодые команды получают доступ к финансированию, экспертизе и новым партнёрам. Уже в первые месяцы команда хаба рассмотрела десятки проектов. Хаб стал не просто офисом, а настоящей точкой роста для технологического сектора Юга России.
Фото: real-investment.net
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