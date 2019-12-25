Следственный комитет РФ предъявил Навальному новое обвинение

Возбуждено уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Следственный комитет России предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией* (*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента). Отмечается, что с 2011 года Навальный со своими соратниками – Иваном Ждановым и Леонидом Волковым и другими лицами – руководил данной организацией. По версии ведомства, деятельность ФБК* была направлена на побуждение людей совершать действия, которые нарушают российское законодательство.

Кроме того, полагают в СК, вышеуказанные личности в интернете призывали граждан России участвовать в несогласованных акциях, зная, что это влечет за собой ответственность.

Следственный комитет возбудил дело по статье 239 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция составляет три года лишения свободы. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Пресненский суд Москвы отклонил иск Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескова о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Фото: Instagram / navalny