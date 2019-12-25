Суд отклонил иск Навального к Пескову

Оппозиционер требовал от Пескова опровергнуть слова о том, что он работает на ЦРУ.

Пресненский суд Москвы отклонил иск основателя Фонда борьбы с коррупцией* (*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента) Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Навальный требовал от официального представителя Кремля опровергнуть слова о том, что он работает на спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Предметом спора между Песковым и Навальным стала фраза первого о том, что "с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация". Он также заявил о том, что для спецслужб США будет лучше, если они будут вести диалог с Москвой не через оппозиционера, а напрямую с российскими ведомствами. Навальный потребовал размещения опровержения этих слов на сайте Кремля.

Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д. <…> о защите чести, достоинства и деловой репутации. Лела Кокая, пресс-секретарь Пресненского суда

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о сборе средств для экстремистской организации в отношении бывшего главы ФБК* Ивана Жданова и экс-главы "Штабов Навального"* (*признаны экстремистской организацией на территории РФ) Леонида Волкова.

Фото: Instagram / navalny