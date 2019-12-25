СК возбудил уголовное дело в отношении Ивана Жданова и Леонида Волкова

Им вменили статью о сборе средств для экстремистской организации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о сборе средств для экстремистской организации в отношении бывшего главы ФБК* Ивана Жданова и экс-главы "Штабов Навального"* (*признаны экстремистской организацией на территории РФ) Леонида Волкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Он отметила, что указанные лица, зная о признании НКО экстремистскими организациями, продолжают принимать пожертвования. По словам Петренко, Волков и Жданов использовали для этих целей кошелек для криптовалюты, чтобы жертвователи сохранили свою анонимность.

Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке. Светлана Петренко, официальный представитель СК России

Напомним, 9 июня в Московский городской суд признал структуры Алексея Навального экстремистскими организациями и предписал ликвидировать их. В иске столичной прокуратуры было заявлено, что соратники оппозиционера распространяют в интернете экстремистские материалы, тем самым занимаясь призывом к беспорядкам и участию в несанкционированных акциях.

Ранее СМИ сообщали, что Любовь Соболь уехала из России вопреки приговору суда.

Фото: sledcom.ru

