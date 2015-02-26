СМИ: Любовь Соболь уехала из России вопреки приговору суда

3 августа ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

Экс-юрист ликвидированного Фонда борьбы с коррупцией* (*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента) Любовь Соболь несмотря на запрет суда. Об этом информирует телевизионный канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа. из сообщения собеседника СМИ

Согласно имеющимся данным, в Стамбуле она совершит пересадку, однако конечный пункт следования в настоящее время неизвестен. По информации радиостанции "Эхо Москвы", официального подтверждения этой новости от Соболь не поступало, сама она на звонки не отвечает.

Напомним, 3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции в Москве. Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы, запретив присутствие на улице в ночное время суток, посещение и участие в общественных мероприятиях, а также выезд за границу муниципального образования, в котором она проживает.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, который был назначен Соболь за призывы к участию в несанкционированной акции. Поводом для составления протокола стало ее выступление в эфире радиостанции "Эхо Москвы", когда обсуждалось мероприятие в поддержку Алексея Навального в конце апреля.

Фото: Instagram / sobollubov