Мосгорсуд счел законным штраф Соболь за призывы на акцию Навального

Она должна выплатить 300 тысяч рублей.

Московский городской суд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, который был назначен вывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией* (*организация признана иностранным агентом, запрещена на территории РФ) Любови Соболь за призывы к участию в несанкционированной акции. Об этом информирует агентство "РИА Новости".

Поводом для составления протокола стало выступление Соболь в эфире радиостанции "Эхо Москвы", когда обсуждалась несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального в конце апреля. Ей вменили нарушение статьи Кодекса об административных правонарушениях о повторной организации несанкционированного массового мероприятия и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Напомним, Соболь была задержана 21 апреля сотрудниками правоохранительных органов в автомобиле такси, после чего ее доставили в отделение полиции. Соболь отпустили сразу после составления протокола. По подобному делу она была также оштрафована зимой текущего года. Ей выписали штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее суд снял с рассмотрения жалобу на приговор Соболь по делу о проникновении в чужую квартиру.

Фото: Instagram/sobollubov