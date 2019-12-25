Сторонницу Алексея Навального забрали оперативники около станции "Автозаводская".

Юриста ФБК (Фонда борьбы с коррупцией - организация, признанная Минюстом России выполняющей функции иностранного агента) Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил адвокат Владимир Воронин. Специалист подчеркнул, что его клиентку поймали около станции метро "Автозаводская", когда женщина садилась в такси.

По ее словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут — неизвестно. Владимир Воронин, юрист

Напомним, что Любовь Соболь является фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (части 4 статьи 33 и части 1 статьи 236 УК РФ) во время митинга в Москве 23 января. По решению суда ей запрещено покидать место проживания с 20 часов вечера до 6 часов утра, а также говорить с другими участниками расследования, пользоваться почтовыми и телеграфными отправлениями, средствами связи для общения по поводу рассматриваемого дела.

Суд признал виновной Любовь Соболь в незаконном проникновении в квартиру.

Фото: Telegram/РИА Новости