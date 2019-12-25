Суд признал виновной Любовь Соболь в незаконном проникновении в квартиру

Наказание будет зачитано позже.

Мировой суд в Москве признал виновной Любовь Соболь в незаконном проникновении в квартиру (по части 2 статьи 139 УК РФ). Об этом рассказал журналист ТАСС, находящийся на выездном заседании в Перовской инстанции. В настоящее время судья Инна Шилободина зачитывает приговор. В инстанции установили, что обвиняемая выступила в качестве исполнителя преступления, а не его организатора. наказание будет установлено позже.

Неустановленные лица в неустановленное время решили незаконно проникнуть в квартиру Субботиной и Кудрявцевой и убедили Соболь выступить исполнителем преступления. постановление суда

В рамках прений прокуратура просила наказать юриста ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного Минюстом России НКО-иноагентом) исправительными работами на год с удержанием 20 процентов зарплаты в пользу государства. Следственный комитет полагает, что 21 декабря прошлого года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины. Сначала юрист представилась сотрудником Роспотребнадзора. После этого она обманула курьера доставки, чтобы попасть в помещение. Когда владелица квартиры открыла дверь, Соболь применила физическую силу, оттолкнула женщину, после чего обошла помещение без разрешения.

Любовь Соболь принудительно доставили в суд по делу о проникновении в квартиру.

Фото: Piter.tv