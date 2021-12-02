Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру

Оппозиционерка находится не на территории России.

Российской оппозиционерке Любови Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о незаконном проникновении в квартиру. Симоновская районная инстанция Москвы поддержала сторону обвинения против экс-юриста ФБК* (* - признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) по мере наказания. Информацией с журналистами поделился адвокат девушки Владимир Воронин.

Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Соболь условные исправительные работы на реальные. Владимир Воронин, адвокат

Напомним, что ФСИН направила в суд ходатайство об отмене условного осуждения Соболь из-за неисполнения фигурантки дела возложенных на нее обязанностей, а также уклонении от возмещения вреда. До Симоновского суда дело рассматривалось в мировом суде. Тогда вина Соболь была признана по части 2 статьи 139 УК РФ. Спустя некоторое время активистка покинула территорию РФ. Это произошло после вынесения приговора по второму делу, связанному с нарушением санитарных требований во время проведения акции в поддержку Алексея Навального в Москве.

СК завел дело против Навального и его соратников за создание ФБК*.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

