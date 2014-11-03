Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь

Адвокат Владимир Воронин рассказал о недовольстве решением по санитарному делу, вынесенном Преображенским судом.

Защита и обвинение обжаловали приговор бывшему юристы ФБК (организация, признанная Минюстом России НКО-иноагентом, а также экстремистской организацияей) Любови Соболь. Об этом журналистам сообщил адвокат активистки Владимир Воронин. Он подчеркнул, что речь идет о деле, связанном с нарушением санитарных норм во время акции протеста в Москве, которая проводилась в январе 2021 года.

Приговор Любови Соболь обжалован в апелляционном порядке. Думаю, что рассмотрение жалобы будет назначено на сентябрь. Владимир Воронин, адвокат

Напомним, что в Преображенском суде Москвы 3 августа признали Любовь Соболь виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических мер. Она получила наказание в виде ограничения свободы на полтора года. По постановлению инстанции с 22 часов вечера до 6 часов утра активистке запрещено покидать место жительства, а также менять постоянное место жительства без уведомления представителей МВД. Соболь не может посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы города без уведомления госорганов. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.

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Фото: Telegram / РИА Новости