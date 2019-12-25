Любовь Соболь признали виновной в нарушении санитарных норм

Наказание будет озвучено позднее.

Преображенский суд Москвы признал виновной экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией* (*некоммерческая организация, запрещена на территории РФ) Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции в Москве. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на ее защитника Владимира Воронина.

В Преображенском началось оглашение приговора Любови Соболь. Приговор обвинительный. Владимир Воронин, адвокат

Наказание будет озвучено позднее. Прокурор по делу попросил судью назначить Соболь два года ограничения свободы, в частности – запретить присутствие на улице в ночное время суток, посещение и участие в общественных мероприятиях, а также выезд за границу муниципального образования, в котором она проживает.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, который был назначен Соболь за призывы к участию в несанкционированной акции. Поводом для составления протокола стало ее выступление в эфире радиостанции "Эхо Москвы", когда обсуждалось мероприятие в поддержку Алексея Навального в конце апреля.

Фото: Instagram / sobollubov