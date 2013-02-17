  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Престижный ресторан Birch в Санкт-Петербурге закрыт судом на 60 суток
Сегодня, 8:11
190
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Престижный ресторан Birch в Санкт-Петербурге закрыт судом на 60 суток

0 0

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм.

Один из самых престижных ресторанов Северной столицы, Birch, был закрыт решением Дзержинского районного суда на 60 суток. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Причиной закрытия ресторана на Кирочной улице стали нарушения санитарных норм, выявленные Роспотребнадзором. Заведение признало свою вину.

Впрочем, несмотря на решение суда, ресторан продолжает работать по предварительной брони.

Ранее Piter.TV сообщал, что приставы помогли жителям коммуналки в центре Петербурга выселить нечистоплотную соседку.

Фото: pxhere

Теги: нарушение санитарных норм, объединенная пресс-служба судов петербурга, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии