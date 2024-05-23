Ресторан китайской кухни в Петербурге закрыли на две недели из-за нарушений

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 14 суток приостановил деятельность ресторана китайской кухни "Дитай". Такое решение принято после проверки, выявившей многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в заведении совместно хранились сырье и готовые продукты, часть продукции находилась без маркировки, а при приготовлении блюд использовали необработанные куриные яйца. Кроме того, проверяющие обнаружили отсутствие технологических карт, дезинфицирующих средств и необходимого производственного контроля.

Инспекторы также зафиксировали нарушения при уборке помещений, отсутствие ежедневного медицинского осмотра сотрудников, журналов контроля температуры и сведений о вакцинации части персонала.

Суд признал компанию ООО "999", управляющую рестораном, виновной по статье 6.6 КоАП РФ и назначил административное приостановление деятельности заведения на 14 суток.

При этом на официальном сайте ресторана указано, что с 8 июля по 1 августа он закрыт "по техническим причинам" для проведения ремонта. На сервисе "Яндекс Карты" заведение имеет рейтинг 4,5 балла на основе более 4 тысяч оценок.

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Фото: Piter.TV