Любовь Соболь принудительно доставили в суд по делу о проникновении в квартиру

Юриста обвиняют по части 2 статьи 139 УК РФ.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (Минюст признал организацию иностранным агентом, действующим на территории России) Любовь Соболь принудительно доставили в мировой суд 276 судебного участка Перовского района столицы. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители инстанции.

Приставы выполнили решение судьи и доставили Соболь в процесс. сообщение суда

Судья Инна Шилободина распорядилась принудительно доставить Любовь Соболь на заседание из-за неявки фигурантки дела на предыдущее заседание. Сейчас юриста подозревают по части 2 статьи 139 УК РФ за нарушение неприкосновенности жилища с использованием насильственных методов. Соболь не признает вину. Следствие считает, что 21 декабря прошлого года обвиняемая несколько раз пыталась проникнуть в помещение к пожилой россиянке, представившись сотрудницей Роспотребнадзора. Затем женщина ввела в заблуждение курьера из службы доставки. Она рассказала мужчине, что является брошенной женой, а в квартире якобы находится ее ребенок. Когда хозяйка открыла дверь курьеру, Соболь оттолкнула ее, войдя в помещение. При этом свои действия фигурантка дела снимала на телефон.

Суд арестовал четырех задержанных у колонии в Покрове на 8 и 9 суток.

Фото: Piter.tv