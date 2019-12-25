Суд арестовал четырех задержанных у колонии в Покрове на 8 и 9 суток

Петушинский районный суд получил материалы по шести административным делам.

Петушинский районный суд арестовал четырех задержанных у исправительной колонии в Покрове на 8 и 9 суток. Известно, что шестого апреля в отделение полиции попали девять человек, которых обвинили в нарушении общественного порядка. В список попала глава "Альянса врачей" (организация внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) Анастасия Васильева. Уже 7 числа суд назначил троим участникам акции арест на 8 суток, а еще один активист получил на следующий день 9 суток. Речь идет о Александре Генералове, Валерии Меркуловой и Артеме Борискине.

Днем 8 апреля судом было рассмотрено еще два дела по данному нарушению во Владимирской области.Адвокат Алексей Цветков рассказал журналистам ТАСС, что постановление будет обжаловано.

Кристине Рамирес Джонсон назначено 10 суток административного ареста. пресс-служба суда

Юристы заявили, что постановления будут обжалованы в ближайшее время. Все фигуранты обвиняются по части 3 статьи 20.2.2 КоАП.

Суд оставил отца директора ФБК(организация внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) в СИЗО.

Фото: Telegram / РИА Новости.