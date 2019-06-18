Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО

Мужчина будет под стражей до 21 мая.

Ростовский областной суд оставил отца директора ФБК* (организация внесена в перечень Минюста как иностранный агент) Юрия Жданова в СИЗО. Напомним, что мужчину подозревают в превышении полномочий при выдаче жилплощади. Ранее Жданова (27 марта) решением Советского районного суда города Ростова-на-Дону поместили под стражу. Под арестом обвиняемый будет до 21 мая включительно. Сторона защиты пыталась обжаловать постановление, прося выбрать любую другую меру пресечения.

Прошу суд учесть готовность Фонда защиты прав и граждан внести за Жданова залог в размере 1 миллиона рублей, в случае применения такой меры пресечения. Михаил Тохмахов, адвокат отца Жданова

Сам обвиняемый рассказал, что для него было бы чудом добраться до Крайнего Севера из Аксая, чтобы уничтожить документы, которые его могут якобы скомпрометировать. Пожилой мужчина добавил, что также уже не сможет повлиять на показания свидетелей, так как они уже их дали. Он добавил, что в его камере "все кашляют".

Глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков.

Фото: Piter.tv