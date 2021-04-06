Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный

Пойманы глава "Альянса врачей" и корреспондент CNN.

Полиция начала задержания у исправительной колонии во Владимирской области, в которой сидит Алексей Навальный. По данным журналистов "РИА Новостей", в числе пойманных правоохранительными органами руководитель "Альянса врачей" (внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также корреспондент телеканала CNN. Представители закона заметили, что у представителя СМИ с собой не было документов, подтверждающих его статус.

Напомним, что Анастасия Васильева прибыла к ИК-2 около 12:30 по московскому времени. Тогда около колонии уже находились представители региональных и федеральных СМИ. Около 15 часов представители закона стали призывать митингующих разойтись, так как они мешают работе специального учреждения, а также проезду служебного транспорта. За невыполнение требований полиции собравшихся пообещали привлечь к ответственности. Васильева не выполнила требования, поэтому ее отвели на обочину дороги, а затем повели к автозаку.

Затем в автозак завели оператора CNN, после чего двери машины закрылись. а ним закрылись. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс пытался обратить внимание полиции на то, что они задержали представителя СМИ. Однако на операторе не было жилета прессы, как и пресс-карт. После этого Чанса также попросили зайти в автозак.

Видео: Telegram / РИА Новости