Суд снял с рассмотрения жалобу на приговор Соболь по делу о проникновении в чужую квартиру

Дело рассматривалось в Перовском суде.

Перовский районный суд Москвы снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом сообщил журналист ТАСС, находящийся в зале инстанции. Напомним, что с требованием пересмотра дела запрос отправил юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация, признанная в России НКО-иноагентом). Ранее Соболь приговорили к году исполнительных работ условно. Также женщине будут удерживать 10 процентов из зарплаты в пользу государства. Смягчающим обстоятельством стало наличие у подозреваемой несовершеннолетней дочери, а в качестве отягчающей, что преступление было совершено группой лиц.

Уголовное дело в отношении Соболь возвратить мировому судье для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. судья Светлана Александрова

Постановление о снятии жалобы обусловлено тем, что в материалах уголовного дела, рассматривавшихся в первой судебной инстанции, не были отражены замечания прокурора в адрес адвоката Владимира Воронина, представляющего Любовь Соболь.

Бывшего депутата Госдумы Рыжкова задержали в Москве из-за репоста.

Фото: Piter.tv