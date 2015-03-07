Суд вынес приговор напавшим на полицейского в Москве в ходе несогласованной акции

Им дали по два года колонии общего режима.

Тверской суд Москвы назначил по два года колонии общего режима уроженке Украины Ольге Бендас и жителю Заполярья Александру Глушкову, которые обвиняются в нападении на сотрудника правоохранительных органов в ходе несогласованной акции 23 января в Москве. Об этом информирует "РИА Новости".

По данным Следственного комитета России, 23 января Глушков и Бендас в ходе несогласованной акции в Москве около Пушкинской площади нанесли сотруднику полиции несколько ударов в область головы и туловища.

Обвиняемые лица признали свою вину. Им вменили часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья"). Им предстоит отбыть наказание в колонии общего режима.

Ранее суд прекратил дело одного из задержанных на акции протеста 31 января в Петербурге.

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