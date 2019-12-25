Мансур Булатов настаивал, что Булатов приезжал в магазин, был в маске и соблюдал социальную дистанцию.

Пушкинский районный суд прекратил дело одного из задержанных на акции протеста 31 января в Петербурге – Мансура Булатова. Подробности сообщили представители объединения "Апология протеста" 12 мая.

Первоначально суд оштрафовал Булатова на 15 тысяч рублей, мужчина получил протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание граждан в общественном месте, повлекшее создание помех движению).

Задержанный настаивал, что около часа дня 31 января он стоял на ступенях станции метро "Звенигородская", после того как приехал в магазин. Он отметил, что был в маске и соблюдал социальную дистанцию. Его адвокат Марина Мошко объяснила, что вина Булатова материалами дела не была доказана, а его доводы о том, что он не участвовал в массовом пребывании и передвижении граждан, так и не были опровергнуты.

Городской суд отменил решение о штрафе для Булатову, после чего направил дело на новое рассмотрение.

Одна из акций протеста в поддержку политика Алексея Навального в Петербурге прошла 31 января. Протестующие собирались на Дворцовой площади, Пионерской площади и других локациях в центре города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" высказался о прошедших 31 января несогласованных акций. По словам градоначальника, митинг нарушил планы тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv